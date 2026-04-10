Benessere organizzativo, la Regione premia l’Ospedale di Ariano insieme ad altre imprese irpine

L’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, per l’impegno nella promozione del

benessere organizzativo e della prevenzione nei contesti lavorativi, è tra le aziende

premiate questa mattina dalla Regione Campania nell’ambito del convegno “Luoghi di

lavoro che promuovono salute”, tenutosi presso l’Auditorium Isola C3 del Centro

Direzionale di Napoli. L’evento ha celebrato i traguardi del programma inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 della Regione Campania e basato sul modello

internazionale Workplace Health Promotion (WHP) promosso dall’Organizzazione

Mondiale della Santià (OMS) per trasformare le aziende in veri e propri contesti attivi di

salute.

L’Asl Avellino, in linea con quanto previsto dal PRP, ha lavorato in stretta sinergia con il

tessuto produttivo locale, monitorando l’efficacia di buone pratiche delle aziende aderenti, volte a migliorare la salute e il benessere psico-fisico dei lavoratori.

Per questa ragione, durante la manifestazione, la Regione Campania ha consegnato il

premio WHP “Luoghi di lavoro che promuovono salute” al Direttore del Dipartimento

di Prevenzione dell’Asl Avellino, Nicolino Rossi, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria

Locale, e alle realtà del territorio che più di altre hanno scelto di investire sulla salute dei

propri dipendenti rispettando gli standard regionali.

Tra le aziende irpine premiate e inserite nella Rete Regionale, oltre al Presidio

Ospedaliero di Ariano, anche le imprese “Bruno S.r.l.”, “De Matteis Agroalimentare

S.p.A.”, “Irpinia Zinco S.r.l.” e “Tresol S.r.l.”.

La sfida del Piano Regionale della Prevenzione è rendere la salute un valore condiviso tra

istituzioni sanitarie e mondo dell’impresa, costruendo ambienti di lavoro dove il benessere

è parte integrante della produttività.