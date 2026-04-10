Clinica veterinaria h24 ad Avellino, boom di firme per l’iniziativa di Sara Spiniello

Sara Spiniello, presidente della 12ª Commissione tutela e diritti degli animali dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori” e da sempre sostenitrice della causa animalista, ha lanciato in questi giorni una raccolta firme per chiedere l’apertura di una clinica veterinaria aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ad Avellino, nonché il rafforzamento del numero verde regionale Campania dedicato al soccorso degli animali in difficoltà.

“Sono profondamente grata a tutti coloro che, in queste ore, stanno collaborando attivamente alla raccolta e riconsegna dei moduli cartacei — ha dichiarato Spiniello sui propri canali social —. Già numerosissime le firme raccolte sia ad Avellino città che in provincia, segno tangibile della grande sensibilità e attenzione che i cittadini riservano a questa tematica essenziale.”

La proposta nasce dall’esigenza concreta di garantire un’assistenza veterinaria tempestiva e qualificata agli animali, un servizio ancora carente sul territorio irpino e di potenziare strumenti come il numero verde regionale, fondamentali per un intervento rapido e coordinato in situazioni di emergenza. Il coinvolgimento massiccio della comunità dimostra quanto sia sentita e condivisa la necessità di tutelare con efficacia il benessere degli animali e sostenere le realtà del volontariato animalista.

Le firme raccolte saranno consegnate all’assessore regionale Fiorella Zabatta, che ha tra le sue deleghe proprio la tutela degli animali, con la speranza di aprire un dialogo costruttivo per realizzare progetti concreti a beneficio della popolazione e delle creature che vivono accanto a noi.