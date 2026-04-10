Valle Caudina, il Tribunale di Avellino assolve un quarantenne accusato di violazione di domicilio e minaccia aggravata

Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Eligiato, ha pronunciato sentenza di assoluzione all’esito di giudizio abbreviato nei confronti di un uomo di 40 anni, originario della Valle Caudina (difeso dall’Avv. Cosimo Servodio), imputato di gravi reati quali violazione di domicilio, danneggiamento, lesioni personali e minaccia aggravata, unificati dal vincolo della continuazione.

Secondo l’impostazione accusatoria, i fatti si sarebbero verificati in Cervinara il 5 settembre 2024, quando l’imputato, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’abitazione della persona offesa (un uomo che all’epoca dei fatti aveva 48 anni), vi sarebbe entrato colpendolo con pugni al volto e, successivamente, avrebbe versato sullo stesso un liquido infiammabile, minacciandolo di dargli fuoco mentre brandiva un accendino.

All’esito del giudizio, celebrato nelle forme del rito abbreviato, il Pubblico Ministero aveva richiesto la condanna dell’imputato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione.

Il Giudice, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive dell’avv. Cosimo Servodio, ha invece pronunciato sentenza di assoluzione, escludendo la responsabilità penale dell’imputato in relazione ai fatti contestati.