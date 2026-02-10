Benessere in movimento, a Monteforte la presentazione di “Sentieri della Salute”

Da
Redazione online
-
0
104

Si terrà mercoledì 11 febbraio alle ore 11:30, presso il Distretto sanitario di Monteforte Irpino in via Legniti, la presentazione di “Sentieri della Salute”, il progetto promosso da UISP Avellino, Associazione Polivalente Socio-Culturale Fenestrelle e Irpinia Trekking, in collaborazione con Asl Avellino, Comune di Monteforte Irpino e CesvoLab Irpinia–Sannio.

L’iniziativa punta a diffondere e sostenere i Gruppi di Cammino, uno strumento semplice e accessibile per favorire l’attività fisica a tutte le età, migliorare il benessere personale e promuovere stili di vita sani, in linea con gli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione (PRP).

Alla conferenza di presentazione interverranno:

  • Annamaria Strollo, direttrice del Distretto Sanitario di Monteforte Irpino
  • Gerardo Mariano Malanga, responsabile Riabilitazione Asl Avellino
  • Luigi Carbone, referente AFT Monteforte
  • Fabio Siricio, sindaco di Monteforte Irpino
  • Moreno Pizza, presidente UISP Avellino
  • Caterina Valentino, presidente dell’Associazione Fenestrelle ODV
  • Antonio Maffei, presidente Irpinia Trekking
  • Maria Cristina Aceto, direttrice di CesvoLab CSV Irpinia–Sannio

“Sentieri della Salute” si propone come un percorso condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini per rendere il movimento quotidiano una pratica diffusa e sostenibile sul territorio.