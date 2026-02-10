Benessere in movimento, a Monteforte la presentazione di “Sentieri della Salute”

Si terrà mercoledì 11 febbraio alle ore 11:30, presso il Distretto sanitario di Monteforte Irpino in via Legniti, la presentazione di “Sentieri della Salute”, il progetto promosso da UISP Avellino, Associazione Polivalente Socio-Culturale Fenestrelle e Irpinia Trekking, in collaborazione con Asl Avellino, Comune di Monteforte Irpino e CesvoLab Irpinia–Sannio.

L’iniziativa punta a diffondere e sostenere i Gruppi di Cammino, uno strumento semplice e accessibile per favorire l’attività fisica a tutte le età, migliorare il benessere personale e promuovere stili di vita sani, in linea con gli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione (PRP).

Alla conferenza di presentazione interverranno:

Annamaria Strollo , direttrice del Distretto Sanitario di Monteforte Irpino

Gerardo Mariano Malanga , responsabile Riabilitazione Asl Avellino

Luigi Carbone , referente AFT Monteforte

Fabio Siricio , sindaco di Monteforte Irpino

Moreno Pizza , presidente UISP Avellino

Caterina Valentino , presidente dell’Associazione Fenestrelle ODV

Antonio Maffei , presidente Irpinia Trekking

Maria Cristina Aceto , direttrice di CesvoLab CSV Irpinia–Sannio

“Sentieri della Salute” si propone come un percorso condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini per rendere il movimento quotidiano una pratica diffusa e sostenibile sul territorio.