Rafforzamento della sicurezza urbana a Monteforte Irpino: in arrivo 15 nuove telecamere

“Garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Monteforte Irpino è stata sin da subito una nostra priorità.” Queste le affermazioni del primocittadino, Fabio Siricio, in merito al nuovo passo compiuto dal Comune di Monteforte Irpino in favore della sicurezza urbana: un progetto di 120mila euro, finanziato dallo Stato, ritenuto ammissibile dal Ministero dell’Interno nell’ambito del decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. Queste risorse si aggiungono ai 48.809,01 euro già assegnati al Comune attraverso il Poc “Legalità” 2014-2020, fondi che saranno al centro di un summit in Prefettura giovedì 12 febbraio, alla presenza del Prefetto e dei rappresentanti di altri Comuni irpini.

Il nuovo progetto è stato approfondito nel corso di una riunione tecnica tenutasi a Palazzo Loffredo, alla quale hanno partecipato il comandante della Polizia Locale Lucilla Landolfi, il comandante della Stazione dei Carabinieri Michele Marcucci, il sindaco Fabio Siricio e l’assessore alla Sicurezza Massimo Vitale.

Il summit è servito a programmare gli interventi e a individuare i punti strategici in cui installare le 15 nuove telecamere di videosorveglianza, dotate sia di lettura targhe sia di ripresa di contesto.

I nuovi occhi elettronici saranno posizionati lungo l’intero perimetro esterno di Monteforte Irpino, garantendo un controllo costante degli accessi in entrata e in uscita dal territorio comunale. Una scelta che permetterà di rafforzare la prevenzione, aumentare i livelli di sicurezza urbana e assicurare un monitoraggio continuo delle principali direttrici di collegamento.