Ad Avellino arriva il pronipote di Mussolini per la presentazione del suo libro sul fascismo

AVELLINO- Proprio negli ultimi giorni la presentazione del libro “Mussolini e il fascismo, L’altra storia” scritto da Caio Mussolini, ovvero il pronipote del Duce, che si doveva svolgere ieri nella sala comunale di Campagna, cittadina in provincia di Salerno e’ saltato a causa di una revoca dell’autorizzazione della sala consiliare. Lo stesso Caio Mussolini sarà invece ad Avellino venerdì 14 febbraio, ospite al Circolo della Stampa dell’incontro promosso dalla Fondazione Giorgio Almirante, dove sarà presentato il suo libro “Mussolini e il Fascismo- L’altra storia”. Al dibattito, insieme all’autore ci saranno Sonia Lombardo, Valentina Carnielli, Giuliana De Medici per la Fondazione Giorgio Almirante e la chiusura sarà affidata a Gianfranco Rotondi. Sulle polemiche nel salernitano e sul doppio annullamento degli eventi e’ intervenuto Sabino Morano: “Apprendo che due comuni campani hanno revocato l’utilizzo della sala consiliare, precedentemente concesso, per la presentazione del volume “L’altra storia” di Caio Mussolini.

Leggo in oltre di appelli da parte di associazioni varie contro il volume suddetto in nome dei valori dell’antifascismo e della lotta al revisionismo.Sorvolando sul concetto di “antifascismo” sul quale ci sarebbe molto da opinare a livello ontologico, il concetto stesso di lotta al revisionismo è quanto di più aberrante ed inculturale possa esistere.

Immaginare che la storia debba essere scritta sulla scorta di una sorta di “sentenze passate in giudicato” rappresenta la negazione stessa della ricerca storica, dello stiludio, della fatica intellettuale.La pluralità ed il confronto tra tesi e punti di vista differenti concorrono a formare letture di eventi storici che sono in continuo divenire ed arricchiscono il dibattito.I volumi di Caio Mussolini sono validissimi e rigorosi, con un’attenzione alle fonti davvero encomiabile, questa campagna di strumentalizzazione politica ai suoi danni denota una rozzezza intellettuale spaventosa nonché un fanatismo ignorante e prevaricatore da parte di chi la promuove.Invito tutti i miei concittadini a partecipare alla presentazione del libro di Caio Mussolini sabato ad Avellino. Appuntamento da non perdere!”.