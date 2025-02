Scontri nella gara Foggia-Avellino, assolti sette ultras: fatti di lieve entita’

AVELLINO- Assolti per particolare tenuita’ del fatto sette ultras avellinesi finiti nei guai per i disordini avvenuti durante la gara Avellino- Foggia del novembre 2022. A deciderlo il giudice monocratico del Tribunale di Foggia, che ha mandato assolti gli avellinesi, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato dall’ accusa di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Sabatino Costantino, Tulimiero Fabio, Matteo Raffaele Fimiani e Rolando Iorio. Originariamente le contestazioni riguardavano sedici tifosi (8 foggiani e 8 supporters biancoverdi) tutti denunciati per i disordini avvenuti il 7 novembre 2022 durante la partita Foggia – Avellino , tenutosi presso lo stadio comunale “Pino Zaccheria” di Foggia, quando furono lanciati petardi e altri oggetti pericolosi tra i contrapposti settori ultras, determinando la sospensione momentanea della gara durante la prima frazione di gioco. Ci furono anche scontri all’esterno dello stadio e contatti tra le due tifoserie. Le prime indagini compiute dagli agenti della Digos di Foggia e Avellino avevano portato al provvedimento di Daspo nei confronti di buona parte degli stessi.