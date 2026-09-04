Basta caldo, la fine è confermata: in arrivo clima più mite

Il lungo capitolo dell’ondata di calore estiva sta per chiudersi. Le ultime previsioni meteo confermano un cambiamento netto e deciso: il caldo torrido che ha colpito la Campania nelle ultime settimane sta finalmente lasciando il passo a un clima più mite.

L’Irpinia sarà tra le prime zone della regione a respirare aria nuova, con un sensibile abbassamento delle temperature massime, che scenderanno gradualmente sotto la soglia dei 25-28 gradi. L’anticiclone africano si ritira, lasciando spazio a correnti più fresche atlantiche che porteranno, oltre a un calo termico, anche i primi locali rovesci temporaleschi, tipici del cambio di stagione.

Dopo settimane di afa persistente, il meteo regala finalmente un sospiro di sollievo ai cittadini, confermando che l’estate più afosa ha definitivamente i giorni contati. La data da segnare in rosso è quella di