Calitri ospita il Presidente della Regione Roberto Fico

Calitri si prepara ad ospitare un evento di grande rilievo istituzionale e territoriale. Venerdì 11 settembre, alle ore 17.30, in piazza S. Scoca, il Comune di Calitri avrà l’onore e il privilegio di accogliere il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per un appuntamento dal titolo “Quale futuro per l’Alta Irpinia? Una nuova generazione, una nuova governance”. La presenza del Presidente Fico, che è chiamato a concludere i lavori della giornata, rappresenta un importante riconoscimento per Calitri e per tutto il comprensorio. Si tratta di un forte segnale di attenzione verso le nuove generazioni, le loro idee e le concrete opportunità di sviluppo per le aree interne, temi oggi centrali nel dibattito pubblico.

L’incontro, introdotto e moderato dalla giornalista e attivista del territorio Maria Laura Amendola, vedrà il confronto di diverse voci istituzionali e associative chiamate a discutere le prospettive di rinascita della zona. Tra gli intervenuti, oltre al sindaco ospitante Attilio Maria Galgano, ci saranno i primi cittadini di Morra de Sanctis (Fiorella Caputo) e Aquilonia (Antonio Caputo, in qualità di sindaco del Comune capofila Città dell’Alta Irpinia), la vicesindaca di Lioni Domenica Gallo, e il presidente della Comunità Montana Alta Irpinia, Amado Delli Gatti. Porteranno il loro contributo anche Maura Sarno (Coordinatrice Provinciale M5S Avellino), Tonino Vella (Presidente del Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia) e Concetta Mattia, volontaria ANPAS di Caposele, a testimonianza di un dibattito trasversale che unisce politica, istituzioni e società civile.