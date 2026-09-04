A16, incidente nella galleria di Montemiletto: coinvolte una vettura e due tir, sul posto elisoccorso: c’e’ una vittima

MONTEMILETTO- Un gravissimo e tragico incidente e’ avvenuto poco fa lungo l’A16 in direzione Napoli, all’interno della galleria di Montemiletto. Coinvolti due tir e una vettura, stando almeno alle prime informazioni. La dinamica e’ ancora in corso di accertamento e il bilancio dell’incidente e’di una persona deceduta. Una coda di diversi chilometri si e’ creata lungo il tratto in direzione Napoli. Sul posto per velocizzare i soccorsi e’ giunto anche un mezzo dell’elisoccorso. Ma non c’è stato nulla da fare

In aggiornamento

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE, LA NOTA DI AUTOSTRADE

Alle ore 10:00 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 60+700, all’interno della galleria Montemiletto, che ha visto il coinvolgimento di tre mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico risulta bloccato in direzione Napoli e si registra 1km di coda.

Gli utenti diretti a Napoli devono uscire a Benevento, immettersi sulla SS7 Appia seguendo le indicazioni per Pratola Serr, proseguire poi in direzione Avellino e rientrare in A16 ad Avellino Est..Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24

SUL POSTO DUE UNITA’ DEI VIGILI DEL FUOCO

Sul luogo del tragico incidente stradale avvenuto all’interno della galleria di Montemiletto, lungo l’ A16 in direzione Napoli sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino sede centrale e Grottaminarda. L’ incidente ha coinvolto due TIR di cui uno trasportava pomodori e l’altro delle autovetture. Una persona e’ deceduta L’Autostrada è stata chiusa in attesa delle disposizioni del magistrato della Procura della Repubblica di Avellino.