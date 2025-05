Bando INPS HCP, Alaia : “Accolta nostra richiesta di inclusione di OSS e OSA”

Il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania, Enzo Alaia, esprime soddisfazione per la revisione del bando “Home Care Premium 2025” da parte dell’INPS, che ha accolto le istanze avanzate nelle scorse settimane, garantendo l’inclusione di figure professionali fondamentali come gli Operatori Socio Sanitari (OSS), gli Operatori Socio Assistenziali (OSA) e altri professionisti del settore sociosanitario.

La decisione, annunciata oggi con la pubblicazione delle integrazioni sul sito ufficiale dell’INPS, risponde alle preoccupazioni sollevate lo scorso 9 aprile dal Presidente Alaia, quando aveva evidenziato il rischio di un impatto negativo sull’assistenza ai beneficiari non autosufficienti e sulla stabilità occupazionale di oltre 5mila operatori attivi da più di 15 anni in Campania.

“Questa revisione è un risultato straordinario, frutto di un dialogo serrato e responsabile con l’INPS e l’Associazione A.Di.P.S. Non solo si scongiurano licenziamenti collettivi, ma si rafforza la qualità dell’assistenza per migliaia di famiglie che dipendono da questi servizi essenziali”, ha dichiarato Alaia.

Le novità del bando includono l’ammissione di liberi professionisti e dipendenti di studi associati o società, purché iscritti agli albi o in possesso delle relative qualifiche professionali, ampliando così la platea degli operatori. Tra le innovazioni più significative, l’inserimento dei servizi professionali di dietistica, che rispondono alla crescente domanda di interventi personalizzati per il benessere delle persone con disabilità. Secondo i dati regionali, il programma HCP supporta oltre 10mila nuclei familiari in Campania, con un impatto diretto su circa 15mila beneficiari, tra anziani non autosufficienti e persone con disabilità gravi.

“L’inclusione di queste figure professionali non solo tutela i lavoratori, ma promuove l’autonomia e la dignità dei beneficiari, garantendo continuità a un sistema di assistenza che rappresenta un pilastro del nostro welfare regionale”, ha aggiunto Alaia.

“Ringrazio l’INPS per la sensibilità dimostrata e tutti i soggetti coinvolti, come l’Associazione dei Direttori dei piani di zona, che hanno contribuito a una svolta cruciale per il nostro territorio”.

Il presidente Alaia ha sottolineato, infine, l’importanza di continuare a monitorare l’attuazione del bando per assicurare che le risorse, pari a circa 300 milioni di euro a livello nazionale per il triennio 2025-2027, siano utilizzate in modo efficace per rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione.

“Questo risultato è un punto di partenza per costruire un sistema di assistenza sempre più inclusivo e sostenibile”, ha concluso