Lavori per il rifacimento di via Tratturo danneggiata dai mezzi pesanti per la costruzione della Stazione Hirpinia

Inizieranno martedì 20 maggio i lavori per il ripristino del manto stradale di via Tratturo, danneggiato dal transito dei mezzi all’opera per la realizzazione della Stazione “Hirpinia”.

L’intervento a cura del “Consorzio Hirpinia AV”, dovrebbe durare quattro giorni ed interesserà l’intera carreggiata di via Tratturo a partire dall’incrocio con via Nazionale Baronia fino all’impianto Cavir.

I lavori rientrano nell’intesa raggiunta nel corso di una riunione presso gli Uffici Comunali tenutasi il 31 marzo con Provincia e RFI per il rifacimento di alcune strade e fanno seguito a diversi sopralluoghi.

Contestualmente verrà, inoltre, ripristinato a cura del Comune di Grottaminarda, l’asfalto in via Carolone, traversa di via Tratturo.

Già predisposta dal Comando di Polizia Municipale, apposita ordinanza a far data dal 20 maggio con prosieguo fino ad ultimazione dell’intervento, per istituire il divieto alla circolazione e di sosta veicolare, volta per volta, in base al tratto interessato dai lavori, su via Tratturo.

«Dopo una lunga serie di incontri e sopralluoghi avvenuti con dirigenti e funzionari di Italferr, del Consorzio Hirpinia AV e della Provincia di Avellino – spiega Marilisa Grillo, Consigliere delegato ai Lavori Pubblici – siamo riusciti, finalmente, a realizzare questo importante intervento per risolvere i danni causati dal transito dei mezzi pesanti utilizzati per la costruzione della Stazione Hirpinia.

Questa operazione di ripristino del manto stradale, restituisce agli abitanti di via Tratturo decoro e piena fruibilità alla viabilità del nostro paese. Si tratta di un primo passo nell’ambito di un’ampia programmazione che interesserà la viabilità dell’intera cittadina che questa Amministrazione intende attuare nel breve e medio termine.

Mantenuto anche l’impegno, preso con i residenti, del rifacimento dell’asfalto di via Carolone, trattandosi di una strada di pertinenza comunale da troppo tempo trascurata».