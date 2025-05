“Educational Goal”, gran finale al “Gesualdo”: festa, teatro e sostenibilità

Un’intera mattinata dedicata ai bambini, all’ambiente e all’educazione civica. Si terrà martedì 20 maggio, presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, l’evento conclusivo del progetto “Educational Goal”, promosso da “Grande Srl” in collaborazione con il Comune di Avellino e destinato agli studenti delle scuole primarie cittadine. Un percorso educativo innovativo che, per l’intero anno scolastico, ha coinvolto oltre 1000 alunni di 50 classi, attraverso una duplice modalità: la piattaforma digitale “Educational Goal”, con contenuti interattivi ed esperienze di edutainment, e la presenza in aula di educatori specializzati, che hanno affiancato docenti e studenti nella scoperta delle buone pratiche ambientali.

Al centro del progetto, la sostenibilità ambientale e in particolare la promozione della raccolta differenziata, raccontata ai più piccoli con un linguaggio semplice, coinvolgente e adatto alla loro età. Unendo tecnologia e presenza, teoria e pratica, “Educational Goal” ha offerto ai bambini un’occasione concreta di apprendimento attivo e partecipativo.

L’evento del 20 maggio rappresenta il momento culminante del percorso educativo. Il Teatro Carlo Gesualdo aprirà le sue porte agli studenti a partire dalle ore 08:30, con un’organizzazione tale da garantire un ingresso ordinato e in totale sicurezza. Alle ore 10:30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Alice OLTRE LO spreco”, una rivisitazione in chiave ecologica e originale della celebre favola di Lewis Carroll: un viaggio nel mondo del riciclo e del riuso, popolato da personaggi simbolici che illustrano comportamenti virtuosi e cattive abitudini da evitare.

A seguire, intorno alle 11:30, si terrà la cerimonia di premiazione delle classi che si sono particolarmente distinte per partecipazione e impegno durante l’anno. A consegnare gli attestati e i gadget saranno le autorità istituzionali del Comune di Avellino, il Sindaco Laura Nargi e gli assessori competenti. La giornata si concluderà con un intervento del Sindaco, che saluterà gli studenti e le scuole partecipanti.

«Obiettivo dell’evento – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – non è soltanto chiudere in bellezza il progetto, ma soprattutto di rafforzare il messaggio di sostenibilità, lasciando nei piccoli partecipanti un ricordo vivo e significativo. “Educational Goal” ha voluto costruire le basi per una cittadinanza più consapevole, coinvolgendo non solo gli alunni, ma anche gli insegnanti, i dirigenti scolastici e le famiglie, in un processo educativo condiviso. Il Comune di Avellino – conclude la fascia tricolore – rinnova così il suo impegno a favore dell’educazione alla sostenibilità, consapevole che solo partendo dalle nuove generazioni è possibile costruire un futuro più attento, rispettoso e responsabile verso il pianeta».