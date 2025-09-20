Duecento piante di cannabis sativa e cento chili in un deposito: maxisequestro ad Avellino

AVELLINO- Duecento piante di cannabis sativa in un terreno incolto di località Costa Cuoci e almeno 122 chili già in parte imbustata e in parte sfusa custoditi in un deposito. E’ il bilancio di un sequestro eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino lo scorso 16 settembre, in un terreno incolto dove gli arbusti avevano anche coperto la piantagione. Non e’ sfuggita però al controllo dei militari dell’Arma, collaborati dal Nucleo Carabinieri Forestali. La Procura della Repubblica di Avellino ha convalidato il sequestro e iscritto nel registro degli indagati per coltivazione ai fini dello spaccio la proprietaria del fondo, una ventottenne del posto, una cinquantunenne ed un sessantaseienne. Il pm Cecilia De Angelis ha convalidato il sequestro del terreno, dove sono state asportate quindici infiorescenze per consentire la verifica del Thc e di conseguenza anche il numero di dosi ricavabili. Esame affidato all’Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno. Il terreno e i prodotti sono stati sottoposti a sequestro. I tre indagati sono difesi dal penalista Danilo Iacobacci. Attesa per gli esiti della consulenza sul Thc che determinerà anche la possibilità che la cannabis sativa fosse destinata ad eventuali attività illecite.