Banda delle rapine condannata, il plauso del sindaco Spagnuolo a Procura e Carabinieri

ATRIPALDA- “Un plauso alla Procura e alle Forze dell’Ordine, nella fattispecie l’Arma dei Carabinieri, per le modalità con cui sono state condotte le indagini, conciliando celerità – richiesta soprattutto dall’opinione pubblica rispetto ai fatti drammatici accaduti in una villa ad Atripalda – ed approfondimento delle stesse affinché l’Accusa potesse supportare al meglio le proprie richieste di condanna”. E’ questo il messaggio del sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo dopo la notizia delle pesanti condanne inflitte dal Gup del Tribunale di Avellino ad una banda da “arancia meccanica” che aveva colpito nel giugno del 2023 nella città della Valle del Sabato. “Alla famiglia vittima della violenta aggressione-scrive Spagnuolo- dedico un abbraccio fortissimo. Le condanne non cancellano la violenza ed il ricordo di quei terribili momenti, ma consegnano alla stessa fiducia nella giustizia e nella tutela da parte delle Forze dell’Ordine”. E poi c’è l’impegno ad incrementare il sistema di videosorveglianza: “Si apprende dai giornali, poi, che un grosso impulso all’individuazione dei responsabili degli illeciti sta avvenendo anche attraverso il supporto della videosorveglianza pubblica.

Dunque, al di là della facile ironia (soprattutto social), è attivo un sistema di videosorveglianza che rappresenta un solido ed efficace alleato alle ottime doti investigative delle Forze dell’Ordine. Ovviamente questo indurrà l’Amministrazione Comunale ad impegnarsi a reperire ulteriori risorse per l’ampliamento del sistema di sicurezza”.