L’ultimo saluto a Walter Mastroberardino : il suo nome inciso nella storia del vino

MONTEFUSCO- L’ultimo saluto nel pomeriggio a Walter Mastroberardino nella Chiesa di San Giovanni del Vaglio a Montefusco, dove in tanti hanno voluto accompagnare il “patriarca” del vino in Irpinia e dargli un ultimo saluto, testimoniando la vicinanza ai figli Daniela e Paolo. Il cordoglio di tutta la comunita’ irpina, che oggi lo ha accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno e’ anche un messaggio di orgoglio e di un lavoro che non scomparira’ mai, realizzato per scelta nella sua terra: “Con profondo dolore abbiamo appreso della scomparsa di Walter Mastroberardino- ha scritto il Comune di Montefusco in una nota- una figura straordinaria che ha contribuito a portare il vino campano alla ribalta internazionale, rimanendo sempre fedele alle sue radici. La sua scelta di vivere e lavorare a Montefusco è stata il segno di un legame autentico con la terra e con la tradizione del nostro borgo.Il suo nome resterà inciso nella storia del vino e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Ci stringiamo intorno alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore.

Che il suo spirito continui a vivere nei frutti della sua passione”. Anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha voluto dedicare un messaggio al “protagonista” della scalata mondiale dei vini irpini: “Siamo addolorati per la scomparsa di Walter Mastroberardino, uno dei protagonisti, a partire dall’inizio degli anni ’90, della rinascita e del rilancio del vino irpino e campano, diventati sinonimo di qualità ed eccellenza in tutto il mondo. Walter Mastroberardino, insieme ai fratelli Angelo e Antonio, ha sempre lavorato con grande dedizione ed impegno per il territorio. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutta la nostra regione. Allo stesso tempo, è enorme il patrimonio di conoscenze e di competenze nel settore vitivinicolo che lascia in eredità. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, in particolare ai figli Daniela e Paolo”