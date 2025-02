Avellino, calo dei matrimoni negli ultimi venti anni: nel 2023 solo 151

AVELLINO- Ottantasei matrimoni in meno rispetto a venti anni fa e trentaquattro in meno rispetto a dieci anni prima. Il confronto tra i matrimoni celebrati negli ultimi venti anni nella città capoluogo, grazie ai dati recentemente pubblicati da uno studio dell’ Istat, fotografano un calo delle nozze, sia religioso che civile di più del 30% in venti anni. Nel 2023 sono stati 151 i matrimoni nella città capoluogo, 107 quelli religiosi, 44 quelli civili. E’ l’ultimo dato di uno dei rilevamenti proposti dall’ISTAT che ha calcolato il numero di matrimoni negli ultimi venti anni. Un dato in crescita rispetto all’anno precedente, nel 2022 infatti erano stati 134 (89 matrimoni religiosi e 45 civili), mentre nel 2021 erano stati, anche per l’effetto Covid sulle celebrazioni dell’anno precedente, 156 (95 matrimoni religiosi e 61 matrimoni civili), l’altro dato e’ proprio il numero elevato, quasi la metà delle nozze celebrate con il rito civile. Basti pensare che nel 2020 su appena 60 matrimoni, quelli celebrati con il rito civile, ben 38, sono stati più di quelli celebrati con il rito religioso, appena 12. Ma in questo caso c’è l’effetto Covid. Nel 2019 erano state 176 le coppie convolate a nozze nel capoluogo. 121 con rito religioso e 55 con il rito civile. Una flessione si era registrata nell’ anno precedente, 154 matrimoni. 105 quelli religiosi e 49 civili. Nel 2017 c’era stato alto numero di nozze. 183 matrimoni, di cui 127 religiosi e 56 civili. Ma l’anno prima erano state 187 le nozze celebrate, 127 con rito religioso e 60 con rito civile. Nel 2015 addirittura 207 matrimoni. In quell anno 164 celebrazioni religiose e 43 civili. Un anno prima, invece, nel 2014 i matrimoni erano stati 185, anche in questo caso 154 religiosi e 31 civili. Stesso numero nel 2013. Il vero boom nel 2012, con 237 matrimoni celebrati. Nel 2004, parliamo di 21 anni fa, i matrimoni erano stati 237, con 183 riti celebrati in chiesa e 34 matrimoni civili.