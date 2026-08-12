I bambini del campo estivo di Rocca San felice in visita alla Compagnia Carabinieri

In continuità con le attività di diffusione della “Cultura della legalità”, nella mattinata di ieri, i giovanissimi frequentatori del campo scuola estivo del Comune di Rocca San Felice, accompagnati da cinque educatrici, hanno fatto visita alla Compagnia dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi.

Appena arrivati, un gruppo composto da una trentina di bimbi, ha subito animato l’ambiente con la loro vivacità, pronti a scoprire i segreti del lavoro dei Carabinieri. Ad accoglierli il Comandante della Compagnia che, con pazienza e disponibilità, ha risposto alle loro numerose domande. Centrale Operativa, fotosegnalamento, autovetture di servizio, sono state le cose che più hanno entusiasmato i piccoli amici dell’Arma. Nell’ambito della progettualità, è stato distribuito ai piccoli “Carabinieri per un giorno” un attestato di merito per aver partecipato con entusiasmo, curiosità e impegno alla giornata. A conclusione della visita, il gruppo ha posato per una foto ricordo davanti all’ingresso della Caserma. L’immagine cattura l’allegria e la curiosità che hanno caratterizzato l’incontro, testimoniando l’importanza di creare momenti di avvicinamento tra i giovani e le Istituzioni.

La visita alla Compagnia dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi si è rivelata un’esperienza educativa preziosa per i piccoli partecipanti, che hanno potuto comprendere meglio l’importante ruolo che i Carabinieri svolgono nella comunità.