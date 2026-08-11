Avellino, colpo in difesa: dal Venezia arriva Michael Venturi

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Venezia F.C. , a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Venturi.

Nato a Rimini il 23 gennaio 1999, il difensore romagnolo è cresciuto tra le giovanili di Spezia e Forlì.

Tra i professionisti ha indossato le maglie di Fermana, Carpi, Cosenza e Venezia collezionando 148 presenze tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa Italia di serie c e playout di serie B.

Benvenuto in Irpinia Michael!