Ballottaggio Montoro: “Verso Itaca” resterà equidistante

Montoro – Il gruppo politico “Verso Itaca” di Mimmo Torello, attraverso una nota stampa annuncia di restare fuori dai meccanismi di apparentamento e di lasciare gli elettori liberi di decidere a quale dei due competitor (Giaquinto – Carratù) dare il proprio voto .

“Il gruppo politico “Verso Itaca” – si legge nel comunicato – in vista del ballottaggio che deciderà la configurazione del prossimo consiglio comunale, nonostante la possibilità di avere una maggiore rappresentanza nell’assise comunale in caso di successo di una delle due coalizioni e coerentemente con quanto dichiarato in campagna elettorale, manterrà una posizione equidistante lasciando ai suoi elettori libertà di voto e di scelta.

Nel ribadire la propria volontà di formare un Gruppo Consiliare di Opposizione, qualunque sia l’esito del ballottaggio, augura agli elettori buon voto”.