Offese sessiste a Lengua, Cerundolo: “ci dicono di stare a casa a fare la pasta”

Erminia Cerundolo, Assessore del Comune di Fontanarosa, attraverso una nota esprime solidarietà al Sindaco Caterina Lengua per l’episodio sessista che l’ha vista protagonista:

“Mi dispiace molto apprendere quanto accaduto in seno al Consiglio Comunale di Cervinara e nei confronti del Sindaco Caterina Lengua – si legge nel comunicato – Le espressioni sessiste non hanno mai giustificazione e rappresentano un grave ostacolo al dialogo costruttivo al rispetto reciproco, specialmente in un contesto istituzionale come quello del Consiglio Comunale.

È importante che queste situazioni vengano denunciate e affrontate con fermezza per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso per tutti. Sono vicina al Sindaco di Cervinara ed auspico che episodi del genere non si ripetano più e che si possa lavorare insieme per il bene della comunità.

Purtroppo non è una storia nuova e non è il primo episodio che accade in seno a consessi istituzionali. È toccato solo pochi giorni fa a Caterina ma nel tempo a tante di noi: ci dicono di stare a casa a fare la pasta, di dedicarci alla famiglia come se non lo facessimo già, di pensare ai figli o ai nipoti. Non accettano che riusciamo a fare più cose. E provano ad andare oltre dando voce a racconti di romanzi rosa, accade di continuo, in ogni ambito.

È triste constatare che questi atteggiamenti sessisti persistano, specialmente in contesti pubblici e professionali. Le donne sono spesso costrette a dimostrare continuamente la loro capacità di gestire sia la sfera domestica che quella lavorativa, mentre gli uomini non subiscono lo stesso tipo di scrutinio.

Questi attacchi non solo sminuiscono il valore e l’impegno delle persone, ma ostacolano anche il progresso verso una società più equa e inclusiva. È fondamentale che ci sia una condanna decisa di tali comportamenti.

Non è solo solidarietà tra donne a motivare la mia, occorre il sostegno di ciascuno perché l’uguaglianza di genere è essenziale per costruire un futuro migliore per tutti”. Conclude Erminia Cerundolo, Assessore del Comune di Fontanarosa.