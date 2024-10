VIDEO/ Mirabella Eclano si prepara ad accogliere il G7

Mancano pochissimi giorni per il grande evento quello del G7. Dal 2 al 4 Ottobre 2024, a Mirabella Eclano, nella location irpina di Villa Orsini, si svolgerà la Riunione dei Ministri dell’Interno del G7, presieduto dal Ministro Matteo Piantedosi.

L’occasione rappresenta un’importante vetrina per Mirabella Eclano e un’opportunità per l’intero territorio irpino sulla scena internazionale. Il primo cittadino di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, ha accolto con emozione la scelta di un Comune delle aree interne per il summit dei Ministri del G7.

“Quella di Mirabella Eclano è stata una scelta importantissima da parte del Ministro Matteo Piantedosi che ringrazio ancora una volta. – afferma Giancarlo Ruggiero, sindaco di Mirabella Eclano – Per la prima volta si svolge un G7 in un paese piccolo come Mirabella Eclano, situato nelle aree interne, fuori da quella che è la fascia costiera e le grandi città che solitamente ospitano i G7. Noi siamo felici e pronti per vivere questo evento. Sarà un’opportunità per l’intero territorio irpino” -conclude Ruggiero -.

Nel contemperare le esigenze di sicurezza e quelle di vivibilità dei territori, il primo cittadino di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero, ha emanato un avviso pubblico per informare i cittadini. Infatti, si prevedono chiusure al traffico veicolare e pedonale di determinate strade, divieto di manifestazioni in luogo pubblico, divieto di affissione di materiale pubblicitario, sospensione delle attività didattiche e divieto di sorvolo su tutto il territorio comunale.

Mirabella Eclano è un Comune circondato da arte, storia ma soprattutto da tradizione, com’è quella del Carro, un connubio di sacro e profano. Sono ben 155 gli anni di questa tradizione che lega molti abitanti, oramai un appuntamento annuale che coinvolge l’intera comunità e non solo, per la tradizionale “Tirata del Carro”.

Ma a far da cornice a questo evento sarà anche il Parco Archeologico di Aeclanum che si affaccia sulla Via Appia, la Regina Viarum, la strada che collegava Roma a Brindisi e oggi sono visibili i resti del ponte noto come “Ponte rotto”.

Tanti i temi che verranno affrontati durante il vertice dei Ministri: le minacce derivanti dagli scenari di crisi internazionali, la sicurezza nella dimensione Cyber e Crypto Valute, Droghe sintetiche.