Baiano, lite lungo la Nazionale: esploso un colpo di pistola

BAIANO- Avrebbe esploso un colpo di pistola durante una lite, almeno dalle prime indiscrezioni per sedare lo scontro in corso tra alcune persone, una delle quali gia’ identificata, lungo la Nazionale 7 bis a Baiano. E’ quanto avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 23, lungo la SS7 bis. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei militari della Compagnia di Baiano, mentre era in corso una lite, una persona (non ancora identificata), a quanto pare intervenuto mentre alcuni soggetti stavano litigando lungo la Nazionale, in quel contesto avrebbe esploso un colpo di pistola. I Carabinieri giunti sul posto hanno anche recuperato un bossolo lungo la Nazionale. Ancora da definire le modalita’ certe dell’esplosione del colpo di arma da fuoco, anche se si trattasse di un’arma da fuoco o una scacciacani e se il soggetto ha avuto un ruolo nella stessa lite in corso. I militari dell’Arma agli ordini del maggiore Gianfranco Iannelli avrebbero gia’ acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza attiva sulla zona. Identificato una delle persone coinvolte nella lite, si tratta di un ragazzo di origine straniera, che e’ stato anche soccorso dal 118 perche’ in stato di agitazione. Non ci sono feriti. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso per identificare tutte le persone presenti.