Alcol a una minorenne in un locale della movida cittadina

Nell’ambito delle strategie di prevenzione e di contrasto alla somministrazione di alcolici a minorenni, nella serata di ieri, poliziotti della Squadra della Divisione Polizia Amministrativa e della Squadra Volanti della Questura di Avellino, durante un controllo ad un esercizio pubblico in una zona della movida cittadina, hanno accertato la somministrazione di una bevanda alcolica ad una minorenne. Gli agenti, pertanto, hanno deferito all’A.G. di Avellino il titolare della licenza e il suo collaboratore per quanto accertato.

Inoltre, nell’arco di rafforzati servizi di controllo a persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, gli agenti della Squadra Volanti hanno rintracciato all’esterno della sua abitazione, dov’era sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione di sostanza stupefacente, un 26enne gravato da precedenti di polizia che è stato tratto in arresto per evasione.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e le misure cautelari sono state disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione. La colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.