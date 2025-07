Rotondi, violenta aggressione al vicesindaco Esposito: indaga la Polizia

ROTONDI- Il vicesindaco di Rotondi Bartolomeo Esposito e’ stato aggredito violentemente all’interno di un bar del centro del comune della Valle Caudina da due soggetti. Esposito, a causa della brutale aggressione e’ stato trasportato al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. La notizia rilanciata da “Il Caudino” ha scosso la comunita’ della Valle Caudina, dove Esposito e’ da anni impegnato nell’attività amministrativa. Ancora ignote le cause dell’aggressione, sulla quale sono in corso indagini da parte degli agenti del Commissariato di Polizia. Stando alle prime indiscrezioni gli autori dell’aggressione sarebbero stati già individuati dalla Polizia. Vicinanza e solidarieta’ e’ stata espressa dal sindaco Sergio Finelli e da tuttal’amministrazione. “E’ stato un episodio grave e da condannare assolutamente. Non si può consentire che nel pieno centro del nostro paese possano avvenire fatti tanto gravi. Non solo, non si può tollerare in alcun modo che un rappresentante delle istituzioni, come il nostro vice sindaco, come l’amico Bartolomeo Esposito, possa essere aggredito e picchiato selvaggiamente”.