Baiano Festival, il 10 e 11 ottobre torna la kermesse che unisce grandi artisti, giovani talenti e promozione del territorio

Lina Sastri, Michele Placido, Raiz, Francesco Sarcina de’ “Le Vibrazioni”, Erminio Sinni, Maurizio De Giovanni, Roberto Colella e Tommaso Primo: sono i protagonisti attesi alla seconda edizione del Baiano Festival, in programma il 10 e 11 ottobre 2026 in Piazza Santo Stefano.

Due serate che faranno incontrare grandi nomi della musica, del teatro e della cultura nazionale con dieci artisti emergenti in gara tra loro, in un programma dedicato allo spettacolo e alla valorizzazione del territorio. A condurre l’evento saranno Veronica Maya, madrina della manifestazione, e Max Giannini.

Ad aprire il festival saranno gli artisti locali Antonio Scafuri, Carlotta Colucci e i “Lucio e dintorni”, presenze che sottolineano il legame dell’evento con la comunità e l’attenzione per le espressioni artistiche del territorio. Il cuore della rassegna sarà la competizione tra i dieci emergenti finalisti, già selezionati, chiamati a confrontarsi in due prove. Nella prima serata presenteranno i propri brani inediti; nella seconda interpreteranno delle cover, mettendo in luce personalità, sensibilità musicale e capacità interpretative. A valutare i concorrenti saranno due giurie: una tecnica, composta da esperti musicisti, e una popolare, formata dai rappresentanti delle associazioni del territorio. A quest’ultima spetterà l’assegnazione del Premio Carlo Sarno, dedicato alla memoria dell’organizzatore campano.

La proposta del Baiano Festival si estenderà oltre il palco, con masterclass, workshop formativi, dibattiti e visite guidate alla scoperta dei principali siti archeologici della zona. Un percorso pensato per favorire il confronto tra artisti e professionisti, avvicinare il pubblico alla storia dei luoghi e contribuire alla loro promozione turistica. La canzone diventa così occasione di incontro tra generazioni e punto di partenza per riscoprire il patrimonio e la memoria della comunità.

Organizzata dal Comune di Baiano con il contributo della Regione Campania, la rassegna rinnova il proprio obiettivo: offrire nuove opportunità ai giovani talenti e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della Bassa Irpinia, coinvolgendo cittadini e visitatori e sostenendo le attività locali.

«Ringrazio la Regione Campania e il consigliere regionale Enzo Alaia per l’attenzione riservata alla nostra comunità – dichiara il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro –. Con il Baiano Festival vogliamo dare spazio ai giovani talenti e far conoscere le bellezze del nostro territorio, offrendo occasioni di partecipazione ai cittadini e nuove opportunità alle attività locali. È un progetto nel quale crediamo e che vogliamo far crescere insieme alla comunità».