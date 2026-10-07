Montagne irpine di nuovo nel mirino dei coltivatori di droga in trasferta dal napoletano

SAN MANGO SUL CALORE- Una zona impervia e difficilmente accessibile, il vicino fiume Calore, ideale per creare un rudimentale ma fondamentale sistema di irrigazione e l’idea di piantare in Irpinia, località Poppano, una vera e propria piantagione. I piani dei due “coltivatori” in trasferta da Somma Vesuviana non avevano messo in conto l’attività fatta scattare dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno individuato ed estirpato la piantagione, arrestando uno di loro e fermando il presunto ideatore dell’operazione vanificata dall’intervento dei militari agli ordini del capitano Raffaele Falginella. A coordinare l’operazione “Silva Densa” la Procura della Repubblica di Avellino, in particolare il sostituto procuratore Marco Auciello, che ha firmato il decreto di fermo di indiziato di delitto. Oltre a San Mango Sul Calore anche un’abitazione rurale in disuso nel comune di Chiusano San Domenico. All’interno del casolare, i due indagati avevano allestito un vero e proprio essiccatoio, stipando oltre 17 chili di foglie di marijuana già in fase di essiccazione, pronte per essere immesse sul mercato. Un business da circa 400mila euro, bloccato dai militari. Ma non c’è solo questo. La zona irpina, come già avvenuto in passato, diventa la “meta” dei coltivatori di droga che pensano di utilizzare la morfologia della provincia e le tante zone impervie che si trovano sui monti, un po come succede per i Lattari nella zona stabiese. Non è la prima volta che Carabinieri e Procura stoppano questo tentativo di infiltrazione in provincia.

I PRECEDENTI A LIONI E MONTEMILETTO

Proprio dai Monti Lattari a quelli irpini, si erano trasferiti due trentenni, scoperti proprio dai Carabinieri di Mirabella Eclano in un blitz scattato nel settembre del 2022. Quello eseguito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano e quelli della Stazione di Montemiletto, con il prezioso e risolutivo ausilio di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano e del Nucleo Cinofili di Sarno avevano eseguito una mirata operazione antidroga, che ha portato alla scoperta di un’imponente coltivazione di piante di canapa indiana nell’agro di Montemiletto e, al contempo, all’arresto dei due pregiudicati che stavano già adoperandosi per la raccolta e l’essicazione delle infiorescenze.Individuato il sito sospetto oltre trenta militari hanno fatto irruzione all’interno di un casolare ubicato in località periferica, dove i due arrestati avevano creato una fiorente piantagione di canapa indiana, meticolosamente irrigata attraverso un articolato sistema “a goccia”. Il processo produttivo prevedeva poi una seconda fase, in cui le infiorescenze, dopo essere state raccolte, venivano trasportate in alcuni locali dello stesso stabile, appositamente attrezzati, per favorire una veloce essiccazione

Il blitz scattato nella serata del 25 giugno 2023 in Contrada Oppido a Lioni, nell’ambito di “Continuum Bellum”, l’operazione antidroga dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria lasciarono per qualche ora i Lattari, spostandosi in provincia di Avellino. I Carabinieri gia’ controllavano l’abitazione, avevano deciso di fare irruzione, scoprendo nelle tre stanze tutte adibite a serra circa 453 piante di canapa dell’altezza di 150/170 cm in un vano e in un altro circa 512 grammi marijuana e 102 grammi in una scarpiera e in una scatola di biscotti 190 grammi. L’operazione non si è limitata a questo. A pochi chilometri, nella contrada Civita Superiore di Teora, i militari avevano scoperto una piantagione di cannabis sviluppata su 3 ampie piazzole. 2100 circa le piante coltivate, verosimilmente messe a dimora nello stesso momento perché tutte alte circa 1 metro. L’operazione dei giorni scorsi da parte dei Carabinieri e della Procura di Avellino ha assestato un duro colpo al gruppo che immaginava di non destare sospetto scegliendo una zona isolata per piantare la droga. Aerre