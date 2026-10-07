Decespugliamento e pulizia nell’area del Castello: al via gli interventi del PRIUS

Sono iniziate questa mattina le operazioni di decespugliamento e pulizia dell’area del Castello di Avellino. L’intervento rientra nel quadro delle attività previste dal PRIUS, il programma di riqualificazione urbana che interessa diversi luoghi strategici della città.

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L’avvio delle attività rientra nel percorso di attenzione e cura degli spazi pubblici portato avanti dall’Amministrazione comunale e seguito dall’assessore al Verde pubblico e cura della città, Enza Ambrosone. L’intervento sul Castello rappresenta, in particolare, un primo passo per restituire decoro e maggiore fruibilità a un luogo di grande valore storico e identitario per Avellino.

Le operazioni interesseranno sia la parte bassa sia la parte alta del Castello, dove la vegetazione spontanea ha progressivamente preso il sopravvento. Gli interventi prevedono il decespugliamento e la pulizia degli spazi, consentendo di riportare alla luce anche il percorso pedonale che attraversa la parte superiore del complesso e offre una suggestiva visuale della piazza e di Collina della Terra.

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni e, secondo la programmazione prevista, dovrebbero essere completati nel corso della prossima settimana, indicativamente entro martedì 13 ottobre.

L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle azioni previste dal PRIUS per la riqualificazione e la valorizzazione di aree strategiche della città, contribuendo al percorso di recupero del patrimonio urbano e storico di Avellino.