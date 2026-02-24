Pratola Serra, convocazione del consiglio contestata: la minoranza sceglie l'”Aventino”

PRATOLA SERRA- I consiglieri comunali di “Terra Nuova” non parteciperanno ai lavori del consiglio comunale per protestare contro la modalita’ di convocazione dell’assise cittadina. Quella che per i rappresentantanti della minoranza spetterebbe alla vicepresidente del Consiglio comunale Bianca Galdo e non al primo cittadino. Lo hanno reso noto con un documento. Ecco il contenuto dello stesso: Il Gruppo ConsiliareTerra Nuova comunica che non parteciperà alla seduta del Consiglio Comunale convocata per oggi pomeriggio, come riportato anche dalla stampa locale.La nostra assenza è una scelta responsabile e coerente, motivata da una situazione che riteniamo istituzionalmente grave. Il Consiglio Comunale è stato nuovamente convocato dal Sindaco, nonostante vi sia una figura pienamente legittimata a farlo: il Vicepresidente del Consiglio Comunale, Bianca Galdo, regolarmente eletta dall’assise e unica titolata a convocare e dirigere i lavori consiliari secondo quanto previsto dal regolamento vigente.Il comportamento del Sindaco configura, a nostro avviso, un abuso gravissimo, poiché di fatto impedisce al Vicepresidente di esercitare le proprie prerogative istituzionali. Si tratta di una forzatura che altera gli equilibri democratici e mortifica il ruolo del Consiglio Comunale quale organo sovrano di indirizzo e controllo.Ancora più grave è il fatto che, in camera caritatis, si sia proceduto a stravolgere de facto un regolamento regolarmente votato e vigente, senza alcun passaggio ufficiale in Consiglio, senza trasparenza e senza il rispetto delle procedure previste dalla legge.

Non è accettabile che norme approvate democraticamente vengano aggirate o reinterpretate unilateralmente per esigenze politiche di un’unica parte, quella della maggioranza. Il rispetto delle regole è il fondamento delle istituzioni.Per queste ragioni il Gruppo Consiliare Terra Nuova non riconosce la legittimità del consesso convocato e ritiene che parteciparvi significherebbe avallare una prassi lesiva della legalità e della dignità istituzionale. Ribadiamo il nostro impegno a tutela della correttezza amministrativa, della trasparenza e del rispetto delle regole democratiche, nell’esclusivo interesse della comunità di Pratola Serra.