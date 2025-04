Avellino in B, la lettera di Giulia: “non è solo calcio, è storia”

AVELLINO – “Cara Avellino, ci sono voluti sette lunghissimi anni. Sette anni di silenzi, di notti storte, di sogni tenuti stretti anche quando tutto sembrava crollare. Sette anni in cui abbiamo sofferto tanto, ma tu non hai mai smesso di lottare. Mai. E oggi, finalmente, sei tornata dove meriti di stare. In Serie B. E io piango. Piango mentre scrivo, piango mentre ti guardo, perché questo non è solo calcio. È amore. È famiglia. È casa”.

Non è solo calcio, come ha scritto in questa lettera di amore per i colori biancoverdi Giulia, sedici anni, di Borgo Ferrovia. Diventa il racconto di cosa può essere la passione per una maglia, quella dell’Avellino.

“Penso a mio papà – scrive Giulia – A quante volte mi ha parlato di te. Dei viaggi infiniti per seguirti, delle trasferte con gli amici, dei panini freddi mangiati sotto la pioggia fuori dallo stadio. Mi raccontava di quando il Partenio era pieno e vibrava. Di quando si tornava a casa senza voce, ma con il cuore pieno. Mi parlava di vittorie indimenticabili, ma anche di sconfitte che facevano male. Eppure, non ha mai smesso di amarti. Mai. Diceva sempre: “L’Avellino si ama e basta. Anche quando perde, anche quando fa soffrire. Anzi… proprio allora la ami di più.” E aveva ragione”. Tu ci hai fatto crescere così, con la sciarpa al collo anche d’estate, con i cori in testa anche nei giorni tristi. Ci hai insegnato la pazienza, la forza, l’orgoglio. Ci hai tenuti uniti. Perché qui non si tifa una squadra. Qui si tifa una storia. Una città. Un popolo. E oggi, Avellino mia, sei tornata. Ci hai fatto un regalo immenso. Hai riportato luce dove c’era buio. Hai dato un senso a tutte quelle domeniche piene di rabbia e speranza. Per mio padre, per tutti quelli che c’erano, per quelli che oggi ti guardano da lassù con gli occhi lucidi. Per noi, che ci abbiamo creduto anche quando ci prendevano per pazzi. Per questa città che non ti ha mai lasciata sola. Grazie. Grazie per averci insegnato che i sogni, se li proteggi con amore, prima o poi ritornano. Ti voglio bene, Giulia”.