Rapina un Tabacchi in Via Amabile: condannato a quattro anni di carcere

AVELLINO- Quattro anni di reclusione per il trentunenne autore di una rapina con una scacciacani ad un Tabacchi di Via Luigi Amabile. Questa la decisione dei giudici del Tribunale Collegiale di Avellino (presidente Gian Piero Scarlato), al termine della camera di consiglio dopo le discussioni in aula delle parti. La Procura, in aula era presente il pm Francesco Santosuosso, aveva invocato una condanna a 5 anni di reclusione. Il trentunenne è difeso dal penalista Nello Pizza. I fatti risalgono allo scorso 19 febbraio, quando il trentunenne di Santo Stefano del Sole era stato arrestato mentre tentava di scappare dopo aver messo a segno il colpo (un bottino di circa 400 euro) in una tabaccheria di via Luigi Amabile. Con il volto coperto e armato di pistola, rivelatasi poi una scacciacani, si era fatto consegnare il denaro contante custodito nella cassa e si era dato alla fuga a piedi. Alcuni cittadini, dopo aver allertato il 112, lo avevano inseguito. . I Carabinieri lo avevano poi bloccato a bordo di un autobus di linea sul quale era salito. La Procura aveva chiesto ed ottenuto il rito immediato nei confronti del trentunenne.