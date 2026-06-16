Baianese, scoperto dai Carabinieri con undici dosi di crack: finisce ai domiciliari

BAIANO- Scoperto con undici dosi di crack, per un peso complessivo di circa cinque grammi, finisce agli arresti domiciliari. E’ quanto avvenuto nella mattinata di oggi nel Baianese, al termine di un normale controllo dei militari della Compagnia di Baiano ad un quarantacinquenne della zona, che aveva nella sua disponibilità la sostanza stupefacente e una piccola somma di denaro, sottoposta a sequestro. Il pm di turno della Procura di Avellino, il sostituto Fabio Massimo Del Mauro, ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. L’uomo dovrà comparire nelle prossime ore davanti al giudice del Tribunale di Avellino, molto probabilmente per la direttissima. E’ accusato di detenzione ai fini dello spaccio.