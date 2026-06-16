Giulia, a nove anni ottiene la cintura blu di Karate Fudokan

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Un traguardo Speciale per la giovanissima Giulia Pisano che conquista la cintura blu di Karate Fudokan. L’obiettivo raggiunto dall’ atleta della palestra Centro Fisio di San Martino Valle Caudina ha un significato speciale: Giulia, infatti , con i suoi 9 anni appena compiuti, ottiene il primato di essere tra le più giovani cinture blu della Valle Caudina. Il suo allenatore è il Maestro Antonio Lombardi C.N. 5° Dan – a sua volta allievo del Sensei Tino Romano, che con straordinaria passione, continua a portare avanti l’insegnamento del Karate Fudokan allenando giovani e promettenti atleti del territorio. Lavoro che ha permesso alla giovanissima karateka di raggiungere un nuovo importante livello nel suo percorso marziale. Questa cintura blu non è solo un riconoscimento del talento e della dedizione della piccola Giulia, ma anche una dimostrazione che la passione per il karate e i suoi insegnamenti superano ogni barriera.