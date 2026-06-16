Ariano Irpino, D’Agostino: “Perrina e Simonazzi consolidano la presenza territoriale di Forza Italia”

“La nomina ad assessore di Crescenzo Perrina, con deleghe di primissimo piano come bilancio e tributi, contenzioso, istruzione e sport, e l’ingresso di Carmen Simonazzi nel Consiglio Comunale di Ariano Irpino, sono un segnale chiaro della concretezza e della credibilità che Forza Italia continua a esprimere sui territori. Sono certo che entrambi, supportati da tutto il gruppo dirigente di Forza Italia Ariano, sapranno offrire un contributo serio e qualificato all’azione amministrativa guidata dal Sindaco Mario Ferrante, nell’interesse esclusivo degli arianesi”. Lo dichiara Angelo Antonio D’Agostino, Segretario Provinciale di Forza Italia.

“Anche questi ultimi dati, che riguardano una realtà importante come Ariano, smentiscono le polemiche strumentali che – aggiunge D’Agostino – hanno accompagnato la cronaca politica in questi ultimi giorni, confermando una realtà tanto semplice quanto eloquente: Forza Italia in Irpinia è un partito che è cresciuto e che cresce, e non per una nostra valutazione, che può essere di parte, ma perché sono i numeri a dirlo; cresce in termini di consensi, di eletti e di responsabilità di governo nelle comunità locali. A conclusione di questa tornata amministrativa, il partito è ben lontano dal 2% di alcuni anni fa (12% alle ultime regionali – 12,33% le nostre liste alle comunali, 21mila voti ponderati nell’elezione del consiglio provinciale) riuscendo a eleggere 4 consiglieri comunali nel capoluogo, 3 consiglieri provinciali; e poi sindaci neoeletti, ai quali si aggiungono nuovi assessori e consiglieri comunali in tante altre realtà della provincia”.

“I numeri, dunque, parlano chiaro, e raccontano di un partito vivo, presente sui territori, capace di attrarre energie nuove attingendo dalla società civile, senza mai perdere di vista i propri valori e i propri elementi caratterizzanti. Continueremo a lavorare seguendo questo percorso, sforzandoci sempre di più di essere punto di riferimento per le comunità e i loro amministratori. E continuerà ad essere questa, e solo questa, la misura della crescita di Forza Italia in Irpinia”, conclude D’Agostino.