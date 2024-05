Circa duecento grammi di hashish e marijuana occultati nel sottosella del suo motorino e scoperti dai Carabinieri della Stazione di Baiano al termine di una perquisizione (insieme al materiale utile per il confezionamento della sostanza e ad un trita tabacco). Quello per cui un venticinquenne della zona Baianese e’ finito prima agli arresti domiciliari (come disposto dopo l’arresto in flagranza di reato da parte dei militari dell’Arma) e al termine dell’udienza di convalida dello stesso arresto e’ stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questa mattina, davanti al Gip del Tribunale di Avellino Francesca Spella, il venticinquenne assistito dal suo difensore, l’avvocato Antonio Falconieri avrebbe anche documentato i motivi per cui faceva uso della sostanza. Per la Procura quanto caduto in sequestro non era per uso personale. Il Gip ha convalidato l’arresto del venticinquenne e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.