Ad Ariano Irpino Clemente Mastella lancia il Patto della Concuranza

“La logica del noi contrapposta alla montante e infruttifera cultura dell’Io, il superamento delle forme sempre più diffuse di egoismo sociale: la concuranza, il paradigma sociale genialmente ideato dal professor Mauro Alvisi, ritengo sia uno dei nuovi concetti-base dell’agire politico”, lo ha detto Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di NdC per Stati Uniti d’Europa, nel corso di un convegno sull’autonomia differenziata ad Ariano Irpino.

“Nella scia della dottrina sociale della Chiesa, si tratta di esprimere solidarietà, in una logica samaritana che superi le diseguaglianze, anteponga, in una logica morotea, il dovere cooperante alla dittatura dei diritti individuali e metta insieme le intelligenze per la comunità. Intendo lanciare da Benevento il Patto della Concuranza, come impegno collettivo, patto intergenerazionale e forma di agire sociale e politica”.