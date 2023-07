Bagni e panchine, vandali senza freni ad Atripalda. A distanza di poche ore, nuovo atto vile e senza rispetto verso la comunità nella cittadina del Sabato. Questa mattina una nuova, amara sorpresa per gli amministratori ed i residenti. Le panchine di piazza Vittorio Veneto sono state imbrattate di grasso. Ovviamente, sono adesso rigorosamente off limits, in attesa che ci sia un’operazione di pulizia.

Come sono off limits i bagni pubblici di piazza Sparavigna, le cui porte d’ingresso sono state prese a calci e sfondate qualche giorno fa. Il che renderà inutilizzabili i servizi per almeno tre settimane.

Su tutte le furie il vicesindaco di Atripalda, Domenico Landi, il quale dichiara: “La misura è colma, si procederà senza sconti nei confronti degli autori. Le indagini sono in corso”.