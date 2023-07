Una avellinese nell’inferno di Rodi: “E’ un disastro”

Una avellinese nel disastro di Rodi. Maria Grazia Del Priore vive da tempo in Grecia, dove gestisce della case vacanza. Mette in guardia tutti, dicendo che non occorre far finta che vada tutto benne, come fanno in tanti invece lì a Rodi, al solo scopo di salvaguardare il turismo.

Il disastro è evidente, spiega Del Priore, con famiglie costrette a dormire in spiaggia. Rodi continua dunque a bruciare. Più di 30mila persone sono state trasportate lontano dalle fiamme. Il governo greco ha dichiarato lo stato di emergenza nel Sud dell’isola. Sono sei giorni che si lotta contro gli incendi.