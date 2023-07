Ruba gioielli, coppia di ladri finisce nei guai. E’ stato il titolare di una gioielleria di Avellino a far scattare l’allarme.

I due – un 25enne e una 30enne, entrambi di origini georgiane e residenti in provincia di Napoli – erano entrati in azione nell’escercizio commerciale con la “scusa” di poter visionare da vicino alcune collanine in oro.

Mentre osservavano attentamente i gioielli, approfittando della distrazione della commessa intenta a servire altri clienti, uno di loro si sarebbe impossessato di un monile, occultandolo nella tasca del pantalone. Quindi, mostrandosi insicuri sull’oggetto da acquistare, si sono allontanati dicendo che sarebbero ritornati successivamente.

Ricevuta la notizia, i Carabinieri hanno subito avviato l’attività d’indagine, ricostruendo quanto accaduto anche grazie allo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio commerciale.

Bloccati da una pattuglia nei pressi dell’autostazione, all’esito di perquisizione sono stati trovati in possesso del gioiello rubato nonché di bottiglie di liquore e prodotti alimentari asportati precedentemente da due supermercati del capoluogo irpino.

La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto e la coppia deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza nel capoluogo Irpino, i due stranieri sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.