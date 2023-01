Avvocati, 34 in corsa per il Consiglio dell’Ordine

Trentaquattro in corsa per uno dei ventuno posti di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. Alla scadenza del termine ultimo per proporre la candidatura, al netto di alcune rinunce dell’ultima ora (tre candidati hanno infatti rinunciato alla corsa), questi i numeri dell’appuntamento di fine mese alle urne per le toghe irpine.

In lizza ci sono Fabio Benigni, che torna dopo uno stop di un mandato, Valentina Amelio, segretaria uscente del Consiglio, Francesco Castellano, Roberto Fabiano, Antonio Famiglietti, vicepresidente del Consiglio uscente, Elvira Festa, Carlo Frasca, Iandolo Francesco Saverio, Ennio Napolillo, Antonio Picciocchi, Amato Rizzo, Gerarda Russo, Fioravante Annunziata, Rino Lucadamo, Vittorio Boccieri, Lucio Todisco, Rita Cesta, Giovanni Candela, Anna Maria Vittoria Vecchione, Nicola Micera, Pasquale Acone, Antonio Giuditta, Giuseppe Di Gaeta, Rossella Verderosa, Elena Ferrara, Maria Rita Martucci, Maria Carmela Picariello, Annamaria Miele, Ciro De Marco, Gerardo Di Martino, Giovannangelo De Giovanni, Anna Chiara Casillo, Raffaele Tecce.