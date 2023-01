Comunità Montana Terminio Cervialto, Boccuzzi resta in sella. Il sindaco di San Mango sul Calore è stato confermato alla guida dell’ente. Con lui, anche la giunta, ed il vice, Salvatore Vecchia, sindaco di Cassano.

A stabilierlo la sentenza del Tar Salerno dello scorso 7 dicembre, le cui motivazioni sono state rese note nella giornata di ieri. Bocciato il ricorso dell’ex presidente Gelsomino Centanni e dei membri di minoranza dopo il ribaltone che ne decretò la sfiducia. Materia del contendere erano i numeri.

Per i ricorrenti non sarebbe bastata la maggioranza semplice dei componenti l’assemblea, i giudici del Tar hanno invece sentenziato come non necessaria la maggioranza assoluta poiché non prevista espressamente dallo Statuto.

Il caso aveva fatto discutere, a lungo, nella scorsa estate, erano state rinviate le sedute con all’ordine del giorno il cambio della guardia, poi l’epilogo con fibrillazioni che videro finanche l’intervento dei carabinieri.

Sul caso è ancora possibile un ricorso in appello al Consiglio di Stato.