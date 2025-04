Raid in un supermercato di Via Carducci: banda del flex via con la cassaforte

Serranda tagliata con il flex e colpo realizzato in pochi minuti, quelli che sono bastati ad una banda per portare via da un supermercato di Via Carducci la cassaforte con l’incasso del fine settimana custodito. E’ l’epilogo del raid avvenuto al supermercato Ciro Amodio la scorsa notte. L’azione criminosa e’ avvenuta intorno alle tre. I malviventi hanno tagliato la serranda, manomesso l’allarme e portato via in pochi minuti la cassaforte. Sulla vicenda, avvenuta in pieno centro e nel cuore della notte sono in corso accertamenti da parte della Polizia.