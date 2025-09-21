Addio all’ematologo Fotino: il cordoglio del Moscati

AVELLINO- Un professionista di straordinaria umanita’. Questo il ricordo dell’ematologo Angelo Fotino, scomparso all’eta’ di 71 anni. La Direzione Strategica e tutti i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, in una nota hanno espresso: “profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Fotino, ematologo di straordinaria professionalità e umanità.

Il dottore Fotino, venuto a mancare all’età di 71 anni, era in quiescenza da poco tempo, dopo aver legato in maniera indissolubile la propria vita professionale all’Azienda Moscati, dove ha prestato servizio fin dagli anni Ottanta, contribuendo in modo determinante alla nascita e allo sviluppo dell’Ematologia ad Avellino.

Stimato e apprezzato dai colleghi e amato dai suoi pazienti, ha lasciato un segno profondo per la dedizione, la competenza e la passione che hanno contraddistinto la sua lunga carriera.

«La scomparsa di Angelo Fotino lascia un vuoto e, soprattutto, un ricordo indelebile in quanti hanno lavorato con lui – afferma il Direttore Generale, Germano Perito –. È stato un medico che ha saputo coniugare rigore scientifico e grande umanità. Alla moglie Marilena Sepe, nostra coordinatrice infermieristica, a tutta la famiglia e ai suoi cari va l’abbraccio sincero della comunità del Moscati».