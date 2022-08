Avellino, vittoria in amichevole: tre goal alla Polisportiva Lioni

Continua la marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Lega Pro, che partirà il prossimo 4 settembre, per l’Avellino di mister Roberto Taurino. La formazione biancoverde è stata impegnata allo stadio “Nino Iorlano” contro la Polisportiva Lioni, militante nel campionato di eccellenza e allenata dall’ex centrocampista biancoverde Marasco.

I lupi hanno vinto per 3 a 0 in una gara che li ha visti in difficoltà nel primo tempo per poi amministrare e aumentare il vantaggio nella ripresa. Nel primo tempo l’Avellino passa subito in vantaggio con una bellissima punizione di Dall’Oglio che beffa il portiere di casa con un preciso destro. Il Lioni non demorde e cerca di agguantare il pareggio ma fallisce le occasioni da pochi passi. Sul finire del tempo è Guadagni a sfiorare il goal ma il suo tiro da distanza ravvicinata finisce sul palo. Il tempo si chiude con i lupi in vantaggio per 1 a 0.

Nella ripresa si rivede in campo il senegalese Kanoute ed è proprio lui a raddoppiare ad inizio ripresa con un perfetto rasoterra che non lascia scampo all’estremo difensore della Polisportiva Lioni che deve ancora una volta capitolare a distanza di 4 minuti. E’ Raffaele Russo a insaccare su perfetto assist di Kanoute. La formazione biancoverde ha tante occasione per arrotondare il punteggio ma sprecano troppe ocacsioni. La gara si chiude sul 3 a 0, da segnalare anche l’ottimo esordio dell’ultimo arrivato Ceccarelli.