Presentato il Prata Art&Wine Fest. Dal 19 al 28 agosto: arte, letteratura, degustazioni e spettacoli

PRATA P.U., PRESENTATI PRATA ART&WINE FEST E LA TAVOLA ROTONDA SU BASILICA DELL’ANNUNZIATA

Anticipato tramite social il programma del Prata Art&Wine Fest, evento che si terrà dal 19 al 28 Agosto ed organizzato dall’Amministrazione Comunale di Prata di Principato Ultra nell’ambito del progetto “Filo Wine Fest: l’arte del tombolo tra i vigneti del Greco DOCG, la sacralità delle basiliche paleocristiane e il fascino del borgo minerario amato da Verga” finanziato dall’ultimo POC Campania e realizzato insieme ai comuni di Altavilla Irpina, Montefusco, Petruro Irpino e Santa Paolina.

L’evento aprirà le porte del Palazzo Baronale alle ore 18.00 di venerdì 19 con la tavola rotonda “Quale futuro per l’Arcibasilica paleocristiana dell’Annunziata, culla della cristianità in Irpinia?”, a cui parteciperanno i tecnici incaricati che faranno il punto sullo stato attuale e gli interventi necessari per la riqualificazione del complesso – che lo scorso gennaio ha subito un grave crollo all’ipogeo -, rappresentanti delle istituzioni a livello nazionale e locale, associazioni di promozione del territorio, studiosi ed appassionati al fine di trovare gli spunti giusti per ridare alla comunità irpina un bene dall’assoluto valore storico, artistico e religioso.

A seguire l’appuntamento Borgo DiVino con la degustazione di Greco di Tufo DOGC nel cortile dello stesso Palazzo Baronale e la possibilità di apprezzare la mostra “L’arte Ritrovata” curata da Dentice Pantaleone Museum & Events.

Il resto del programma, che spazierà tra mostre d’arte, anteprima letterarie, degustazioni e spettacoli di musica popolare, è possibile consultarlo sulla pagina Facebook dell’evento all’indirizzo https://www.facebook.com/prataartwinefest/