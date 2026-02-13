Si è insediata la “Consulta Argento” del Comune di Avellino

Questa mattina, presso la sede dell’Urban Center di Avellino, si è insediata la “Consulta Argento”, organismo istituito con Delibera Commissariale n. 23 del 26 gennaio 2026, che si pone l’obiettivo di porre al centro delle politiche cittadine il tema dell’invecchiamento attivo e della tutela della popolazione anziana.

Alla prima riunione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, dell’ASL, dell’Azienda Ospedaliera “Moscati”, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, degli Ordini professionali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei pensionati e dei consumatori, nonché del mondo del volontariato e del terzo settore.

I presenti hanno manifestato sin da subito la piena disponibilità a fornire un contributo fattivo e continuativo ai lavori della Consulta, con l’impegno condiviso di costruire un organismo stabile, capace di operare in maniera efficace e coordinata anche oltre la fase della gestione commissariale del Comune di Avellino.

Nel corso dell’incontro, tante sono state le proposte e le idee per avviare un programma ampio di intervento sulla tematica complessa dell’invecchiamento della popolazione, così come sono state riferite le innumerevoli attività già presenti sul territorio, anche se in maniera non organica e strutturata, da parte di Enti, Associazioni e Sindacati.

Si è pertanto concordemente deciso di organizzare un gruppo di lavoro, che si occupi, in maniera specifica e continuativa di redigere una mappa di tutte le opportunità e le iniziative a favore della popolazione anziana, accessibile sul portale istituzionale del Comune, alla pagina dedicata alla Consulta Argento, che illustra i servizi offerti dalle varie associazioni presenti sul territorio e dedite alla cura e tutela degli anziani.

Altro gruppo di lavoro si occuperà della Formazione e Informazione sul tema del contrasto alle frodi e ai raggiri ai danni degli anziani, attraverso corsi formativi, campagne informative e spot televisivi sulle principali emittenti locali.

Infine, altro gruppo di lavoro si impegnerà per l’Istituzione e la Gestione del “Telefono Argento”, quale canale diretto di ascolto, orientamento e diffusione delle attività promosse.

Nel corso della riunione si sono evidenziate le attività che il Comune ha realizzato a favore dei cittadini più anziani, quali il progetto Occhio alla truffa e Pedibus. Per i prossimi spettacoli previsti nel cartellone Avellino Cultura in Città saranno messi a disposizione di giovani, che vorranno accompagnare un anziano 20 posti.

Parallelamente, di particolare rilievo, è stata la notizia fornita, durante la riunione, dal delegato del Direttore dell’Ospedale Moscati, che ha informato i presenti circa la imminente deliberazione relativa al percorso Codice Argento, dedicato agli anziani fragili, per garantire una presa in carico più adeguata e tempi di gestione più rapidi presso lo stesso Ospedale.

Il Commissario ha sottolineato quanto sia importante “gettare basi solide per un progetto che non sia episodico, ma strutturale e duraturo nel tempo” esprimendo fiducia nel contributo di tutti i soggetti coinvolti affinché la Consulta Argento possa diventare un punto di riferimento stabile per la città, capace di valorizzare il ruolo attivo delle persone anziane e di promuovere politiche integrate e partecipate.

Con l’avvio della Consulta Argento, il Comune di Avellino compie un passo significativo verso una comunità più inclusiva, attenta e solidale, nella quale l’età anziana rappresenti una risorsa.