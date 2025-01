Video “shock” di Festa, avellinesi indignati: “È grazie a te che sto fuggendo da Avellino”

«È grazie a te che sto fuggendo da Avellino» e ancora «Ringrazio ogni giorno, ogni singolo giorno, per aver lasciato questa città oltre 15 anni fa. Mai scelta fu più azzeccata». Questi sono solo una parte delle decine di commenti – e forse anche più – (tutti negativi) che accompagnano il video diffuso sui social dall’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ripreso anche dai principali giornali di Avellino e provincia.

Si tratta dell’ennesima uscita dopo l’intervista «shock» rilasciata a Il Mattino, seguita dalle accuse rivolte alla magistratura durante la trasmissione di Irpinia Tv condotta dal direttore Franco Genzale. Ogni sua dichiarazione sembra fargli perdere sempre più credibilità agli occhi della città. Il lungo stallo amministrativo che ha creato, coinvolgendo l’attuale sindaca Laura Nargi (sua ex vicesindaca), ha lasciato perplessa la comunità. Alcuni commentatori, infatti, hanno voluto sottolineare la loro personale inversione di rotta dopo la sua scarcerazione, dopo oltre 150 giorni di arresti domiciliari.

«Comunque, Signor Festa, devo dirle che io ero un suo sostenitore, ma da quando si sta accanendo nei confronti di una donna, la mia opinione nei suoi riguardi è mutata», scrive qualcuno. L’indignazione maggiore proviene da chi, stanco delle «umiliazioni continue», minaccia di lasciare Avellino: «Faccio di nuovo le valigie, ciao Avellino, solo durante le feste», è uno dei tanti commenti. Altri utenti non esitano a scrivere: «Senti, credimi, tu hai bisogno di un aiuto! Sono seria. Rivolgiti a uno specialista. Sei diventato paranoico». Un altro commento recita: «Il vittimismo è il tipico atteggiamento di chi non può dimostrare la verità in altro modo». E ancora: «Se sei innocente, vai in procura e dimostralo, perché parlare ti farà solo più danni alla tua immagine». Alcuni citano perfino Squid Game, altri suggeriscono a Festa di «darsi al teatro».

«Fermatelo, per amore della città, degli avellinesi, di tutti quelli che credono che l’oligarchia non ci appartiene, per rispetto della democrazia e della dignità!», scrive un altro commentatore. E infine, in fondo, qualcuno aggiunge: «Hai perso altri 5000 voti». E ancora, una domanda rimasta senza risposta per volere dello stesso Festa: «Perché sei scappato dall’ufficio con il pc?».”