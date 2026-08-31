Avellino, una commissione tutta rosa: Nargi in pole per la presidenza

Una commissione consiliare permanente tutta al femminile. È questa la novità che caratterizza la II Commissione del Comune di Avellino, l’organismo che si occupa di Regolamento e Ordinamento istituzionale dell’Ente, Stato di avanzamento del Programma e Trasparenza. A sedere in questo organismo saranno Nicole Mazzeo e Barbara Gaita per il Pd, Erika Stanco per Casa Riformista, Laura Nargi per Siamo Avellino e Monica Spiezia per Davvero. Un vero e proprio “all in” di quote rosa insomma.

Le commissioni saranno ufficialmente approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 15 settembre. Successivamente, ogni organismo si riunirà per eleggere il proprio presidente. Come previsto dallo statuto, la presidenza della II Commissione spetta alla minoranza: in pole position per il ruolo c’è l’ex sindaca Laura Nargi (Siamo Avellino).