Fabrizio Bosso accende la magia di Piazza Amendola con “Luna tu”

Il cartellone di “Avellino Estate in Città” prosegue senza sosta e si arricchisce di nuovi e importanti eventi. Martedì 1° settembre Piazza Amendola ospiterà il concerto di Fabrizio Bosso Quartet, con “Luna Tu” e la musica di Piero Piccioni.

Il progetto nasce dall’incontro tra il trombettista Fabrizio Bosso e il fisarmonicista Vince

Abbracciante, con Nicola Di Camillo al contrabbasso e Giovanni Angelini alla batteria. La

formazione rilegge in chiave jazz le musiche di Piero Piccioni, uno dei grandi compositori italiani di colonne sonore.

Piccioni, oltre a essere compositore e pianista, è stata una figura centrale nella storia della musica per il cinema italiano. Ha firmato le colonne sonore di numerosi film e collaborato con registi come Michelangelo Antonioni, Francesco Rosi, Mario Monicelli, Alberto Sordi e Bernardo Bertolucci. La sua scrittura è particolarmente legata al jazz, elemento che rende naturale il lavoro di rilettura proposto da Bosso e Abbracciante.

Il concerto non si limita quindi a una semplice riproposizione delle colonne sonore: il quartetto porta quei temi all’interno di un linguaggio jazz contemporaneo, valorizzandone melodie, atmosfere e arrangiamenti attraverso la tromba di Bosso e la fisarmonica di Abbracciante.

Dopo l’omaggio a Ennio Morricone affidato a Nello Salza, la Dogana torna a ospitare la grande musica per il cinema, questa volta attraverso le composizioni di Piccioni reinterpretate da uno dei più importanti trombettisti jazz italiani.