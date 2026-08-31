Centro Sociale alla Motorizzazione, Festa: uno scippo alla comunità, ci opporremo allo scempio

AVELLINO- “Questa struttura fu donata alla nostra comunità per rappresentare un luogo di aggregazione giovanile, associativa e per gli anziani. Oggi questa maggioranza sta per effettuare un vero e proprio scippo ai danni della città di Avellino”. Il capogruppo di “Davvero” Gianluca Festa, ha definito così la scelta da parte dell’amministrazione comunale guidata da Nello Pizza di assegnare il Centro Sociale Samantha Della Porta alla Motorizzazione, decisione che dovrà passare in consiglio comunale a metà settembre. Proprio in aula, annuncia Festa : ” Noi ci opporremo a questo scempio, durante il Consiglio comunale di metà settembre, proveremo a far rinsavire ed evitare che tutto questo accada, proveremo ad evitare che si verifichi un’ ennesima scelta del “circoletto magico” ai danni della nostra comunita’”.